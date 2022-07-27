Dolandırılınca emekli olmaya karar verdi: Yoksa bu parayı ödeyemem

Ek hesap limitimi kendi isteğim üzerine 25 bin liradan 59 bin liraya çıkardım. Bu onaylamaları cep telefonuma gelen mesajları onaylayarak yaptım. Bu gelen mesajlarda ayrıca kartımın şifresini girmem gerekiyordu. Banka maaş kartımın şifresini de bu hattan gelen mesajlara girdim. Bu arayan Didem isimli şahısla görüşmem aralıklı olarak aynı gün saat 15.00'den 16.30'a kadar sürdü. Banka görevlisi olduğunu söyleyen kadın bugün saat 18.00'den sonra hesapların normale dönecek, ondan sonra işlem yapabileceğimi belirterek mobil bankacılığı da o saate kadar kullanmam gerektiğini söyledi ve telefonu kapattı."

"YOKSA BU PARAYI ÖDEYEMEM"

Kadının söylediklerinin doğru olup, olmadığını öğrenmek için bankayı aradığını belirten Ensar Kamacı, sözlerine şöyle devam etti: