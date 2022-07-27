Firari FETÖ’cü sığınakta yakalandı

Muğla'da Milas Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı olduğu tespit edilen ve bir süredir hakkında tutuklama kararı olan firari durumdaki B.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli B.Ö.'nün, Milas'ın Beçin Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirlendi. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Şüpheli B.Ö, evde yapılan aramada gizli bir sığınakta örgütsel dokümanlarla birlikte ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.