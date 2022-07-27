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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:48

Firari FETÖ’cü sığınakta yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Firari FETÖ’cü sığınakta yakalandı

Muğla Milas’ta FETÖ ile iltisaklı olan ve firari durumdaki B.Ö, evin içinde özel yapılmış bir sığınakta yakalandı.

Muğla'da Milas Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı olduğu tespit edilen ve bir süredir hakkında tutuklama kararı olan firari durumdaki B.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli B.Ö.'nün, Milas'ın Beçin Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirlendi. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Şüpheli B.Ö, evde yapılan aramada gizli bir sığınakta örgütsel dokümanlarla birlikte ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Firari FETÖ’cü sığınakta yakalandı
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