Ekrem İmamoğlu’nun iddialarına Bakanlıktan yalanlama! İşte İstanbul’da yasal olarak ikamet eden yabancı sayısı

İŞTE O AÇIKLAMA!

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Hâli hazırda ilimizde; 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir. İlimizde yasal kalış hakkına sahip yabancılar, ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve hizmetlere erişebilmektedir. Yasal kalış hakkı bulunmayan kaçak göçmenlerin ise herhangi bir kamu hizmetinden faydalanması mümkün değildir. Kaçak göçmenler, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edildiği anda, haklarında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmakta ve Müdürlüğümüzce sınır dışı işlemi uygulanmaktadır