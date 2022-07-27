MHP, ‘Çağrım Sana’ sloganıyla sahaya iniyor

MHP, 2023 seçimleri için harekete geçti. "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu - Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları, 29 Temmuz Cuma gününden itibaren aynı ivmeyle Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde düzenlenecek. Toplumun her kesimine MHP'nin "Çağrım Sana!" sloganında anlamını bulan davet ulaştırılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bizzat Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından başlatılan seçim kampanyasında, sahaya yayılan teşkilat mensuplarımız; 'Önce ülkem ve milletim diyorsan çağrım sana', 'Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyorsan çağrım sana', 'Milli birlik ve huzurlu yarınlar için çağrım sana' sloganlarıyla milletimizin bütün fertlerini partimize omuz vermeye davet edeceklerdir. Partimizin kampanya stratejisi içerisinde MHP'nin çeşitli konulardaki görüş ve projeleri halkla, seçmenle paylaşılacaktır. Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, zillet ittifakının temsilcileri tarafından topluma yayılmaya çalışılan karamsarlık havasının dağıtılması için gece gündüz devam ettirilecektir" dedi. "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının da düzenleneceğini bildiren Yalçın, toplantıların ilkinin, 4 Eylül'de Sivas'ta 'Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat' il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla yapılacağını ifade etti. Yalçın, Sivas'ın merkez olacağı toplantının, Sivas Kongresi'nin ruhuyla yapılacağını vurguladı.