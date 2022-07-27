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Giriş Tarihi: 27.7.2022 20:33 Son Güncelleme: 27.7.2022 20:56

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü!

AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüşme yaptı. Yapılan görüşmede, tahıl sevkiyatının bu hafta başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışından duyulan memnuniyetin ifade edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü! | Video

Görüşmede ayrıca, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü!
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