MİT, 4 yılda nokta operasyonlarla teröristleri paketledi

MİT tarafından son 4 yılda terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teröriste yönelik operasyonlarda, örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vuruldu, planları deşifre edildi. PKK'nın sözde üst düzey kadrolarında yer alan Aynelarab (Kobani), Amude- Derbesiye, Mahmur-Kerkük- Süleymaniye sorumlularının da bulunduğu 82 terörist nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. İşte operasyonlardan bazıları:PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik 2015'teki terör saldırısının firari son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'in de aralarında olduğu 8 terörist yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'i 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi.MİT, PKK terör örgütü üyesi "Hayri" kod adlı Ekrem Üstek'i 15 Mayıs'ta Suriye'nin Aynelarab bölgesinde saklandığı yerde, terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük- Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Musul'da 21 Mayıs'ta, Cemcemal'de PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu "Dılhaz Gabar" kod adlı Mehmet Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de 2 Haziran 2022'de düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirdi.Kırmızı bültenle aranan, Avrupa'ya kaçış hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak 29 Temmuz 2021'de Türkiye'ye getirildi. MİT'in uzun süredir takibe aldığı terör örgütünün Sincar sözde Özerk Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Mervan Bedel 2021'de Hanesor Köyü'nde toplantıda olduğu sırada SİHA'yla vurularak öldürüldü.MİT tarafından bu yıl 9 Haziran'da Irak'ın Gara bölgesinde PKK/KCK'lı 3 terörist, 19 Haziran'da terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkabaşkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 17 ve 21 Haziran'da 5 terörist, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 24 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.Sincar'da "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, Şubat 2021'de MİT'in operasyonuyla yurtdışında yakalandı. PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/ YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı İbrahim Babat, Suriye'de aracıyla seyir halindeyken düzenlenen nokta operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. AAMİT, sadece terörle mücadelede değil, son yıllarda rehine kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla da uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT Başkanlığı'nın operasyonuyla 17 Temmuz 2020'de kurtarıldı. MİT, Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano'yu koordineli çalışmalar sonucu 8-9 Mayıs 2020'de düzenlenen operasyonla sağ olarak kurtardı.