Pençe-Yıldırım şehitleri uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı Yüksekova'daki törenle, memleketi Mersin'e gönderildi. Muğdat Camii'nde düzenlenen törende annesi Tülay, babası Halis ve bir yıllık eşi Neslihan Sevgi Nişan, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Remzi Nişan'ın cenazesi Akbelen Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehit Remzi Nişan'ın, sosyal medya hesabında "Vatan, uğrunda hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir. Komando" yazısı dikkat çekti. Aynı saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik de önceki gece Hakkâri merkez ve Şemdinli ilçesinde düzenlenen törenlerin ardından Şemdinli ilçe merkezi ve Uğuraçan Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Bakan Soylu da, şehit 4 güvenlik korucusu için Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şehitlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.