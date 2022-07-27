PKK’lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 67 haftadır Muş'ta eylem yaptıklarını söyledi. Çocuklarını HDP'den isteyen Özcan, şöyle konuştu:

HDP, çocuklarımızı nasıl götürüp PKK'ya vermişse öyle de çocuklarımızı getirip bize versin. Çocuklarımızı vermeyene kadar burayı terk etmiyoruz. HDP olmasa PKK bu işleri kendi kafasına göre yapamaz. HDP, PKK'ya güç veriyor. Çocuklara sesleniyorum, sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Dağ başında köpek gibi HDP'nin arkasında gitmeyin. Bizim tek bir bayrağımız var ikinci bir bayrak olamaz." Özcan, şöyle konuştu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı bırakın diyor. Bir gün gelip bize destek vermedi. Geldi Diyarbakır'da bizi kandırdı ve bizimle görüşeceğini söyledi. Demirtaş'tan korkarak bizimle görüşmedi. Gelip orada 1-2 kişiyle fotoğraf çekip kaçtı gitti. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün arkasına sığınmış. O (Kılıçdaroğlu) doğru bir insan değil. Kendisi (Kılıçdaroğlu) HDP'ci. Altılı masa bir araya gelmiş altına da HDP'yi koymuşlar. Bunların kimseye faydası yok. Bunlar HDP ile beraber. HDP olmazsa bunlar iş yapamaz. Gizlice HDP'den bilgi alıp sonra konuşuyorlar. Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını niye istiyorlar da bizim çocuklarımızın gelmesini niye istemiyorlar. Kılıçdaroğlu, gitsin Demirtaş'a bizim çocuklarımızı geri vermesini söylesin. Kılıçdaroğlu, HDP'nin parmağıdır. HDP ne derse o onu yapar.