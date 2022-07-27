PKK’lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.
HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.
Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 67 haftadır Muş'ta eylem yaptıklarını söyledi. Çocuklarını HDP'den isteyen Özcan, şöyle konuştu:
HDP, çocuklarımızı nasıl götürüp PKK'ya vermişse öyle de çocuklarımızı getirip bize versin. Çocuklarımızı vermeyene kadar burayı terk etmiyoruz. HDP olmasa PKK bu işleri kendi kafasına göre yapamaz. HDP, PKK'ya güç veriyor. Çocuklara sesleniyorum, sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Dağ başında köpek gibi HDP'nin arkasında gitmeyin. Bizim tek bir bayrağımız var ikinci bir bayrak olamaz." Özcan, şöyle konuştu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı bırakın diyor. Bir gün gelip bize destek vermedi. Geldi Diyarbakır'da bizi kandırdı ve bizimle görüşeceğini söyledi. Demirtaş'tan korkarak bizimle görüşmedi. Gelip orada 1-2 kişiyle fotoğraf çekip kaçtı gitti. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün arkasına sığınmış. O (Kılıçdaroğlu) doğru bir insan değil. Kendisi (Kılıçdaroğlu) HDP'ci. Altılı masa bir araya gelmiş altına da HDP'yi koymuşlar. Bunların kimseye faydası yok. Bunlar HDP ile beraber. HDP olmazsa bunlar iş yapamaz. Gizlice HDP'den bilgi alıp sonra konuşuyorlar. Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını niye istiyorlar da bizim çocuklarımızın gelmesini niye istemiyorlar. Kılıçdaroğlu, gitsin Demirtaş'a bizim çocuklarımızı geri vermesini söylesin. Kılıçdaroğlu, HDP'nin parmağıdır. HDP ne derse o onu yapar.
Anne Gülbahar Teker de anne ve babaların Diyarbakır, Van, Hakkari ve Muş'ta eylemlerini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
Kılıçdaroğlu diyor ki Demirtaş bırakılsın. Bizim çocuklarımızı bıraksınlar. Selahattin Demirtaş, hapiste ölsün gitsin. HDP ve PKK'yı istemiyoruz. HDP kapatsın gitsin. Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz. Kılıçdaroğlu niye gelip bizim derdimizi sormuyorsun? Niye Diyarbakır'a geldiğinde 2 kişiyle konuşup kaçtı gitti? Niye Muş'a, Hakkari'ye ve Van'a gelmiyorsun? 8 senedir bu çileyi çekiyoruz. O kadar asker, polis şehit oldu, Selahattin Demirtaş'ta hapiste ölsün. Biz onun içeriden çıkmasını istemiyoruz.
Anne Ayten Koçhan da yaklaşık 2 yıl burada eylem yaptıklarını ifade ederek, "Çocuklarımız için buradayız. Biz çocuklarımızı istiyoruz. PKK'dan ve HDP'ten çocuklarımız istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Yeter artık. Eğer beni duyuyorsan oğlum dön, yolunuz yol değil. Hepiniz dönün gelin teslim olun. Yeter artık anne ve babaların ağladı" diye konuştu.