Sağlık Bakanlığı "maymun çiçeği" rehberi hazırladı

Riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan sürenin genellikle 6-14 gün olduğu ancak sürenin 5-21 gün arasında değişebileceğine dikkat çekilen rehberde, "Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir." bilgisi verildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNİN BULAŞMA YOLLARI

Rehberde, maymun çiçeği hastalığının bulaşma yollarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bulaşma, enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçiş şeklinde de olabilir. Bu durumda doğumda ve doğumdan hemen sonra yenidoğanda doğuştan maymun çiçeği hastalığı bulgularına yol açabilir. Annede aktif enfeksiyon varlığında yenidoğan bebeğe yakın temas ile de geçiş olabilir.

Enfekte kişilerden cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü olabilir. Bununla birlikte cinsel ilişki sırasındaki yakın temas bulaşmanın nedeni de olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmemiştir. Tüm bu bulaşma yollarıyla risk bulunmakla birlikte bulaşma çok kolay gerçekleşmemektedir. Bugüne kadar bildirilmiş en uzun bulaşma zinciri altı-dokuz kişidir."