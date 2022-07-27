Haberler Gündem Haberleri Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi
Giriş Tarihi: 27.7.2022 18:01

Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er 24 yaşındaki Mert Otal, memleketi Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde toprağa verildi.

Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roket saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sözleşmeli Er Mert Otal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Otal için ilk tören Gaziantep havalimanında yapıldı. Tören sonrası şehidin naaşı Kırıkkale'ye getirildi.



Şehit Mert Otal, ikindi namazına müteakip Keskin Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Şehit Otal'ın bekar ve bir erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Törene, Kültür Turizim Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, protokol üyeleri ile askerler katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA