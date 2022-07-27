Şehit Mert Otal, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi

Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roket saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sözleşmeli Er Mert Otal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Otal için ilk tören Gaziantep havalimanında yapıldı. Tören sonrası şehidin naaşı Kırıkkale'ye getirildi.







Şehit Mert Otal, ikindi namazına müteakip Keskin Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Otal'ın bekar ve bir erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.





Törene, Kültür Turizim Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, protokol üyeleri ile askerler katıldı.



