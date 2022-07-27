SON DAKİKA: İstanbul’da tarihi gün! Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı! Bakan Akar’dan önemli mesajlar...

Tahıl krizi Türkiye'nin güçlü liderliği ile çözüme kavuşuyor. İlk tahıllar gemilere yüklenirken, İstanbul Levent'te Tahıl Koordinasyon Merkezi kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde kurulan tahıl sevkiyatı üssünün açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Bu merkez gıda krizinin önlenmesi ve fiyatların düşmesine de katkı sağlayacaktır." dedi.

AKAR: MERKEZİN VAZİFESİ GIDA, TAHIL VB. ÜRÜNLERİN SEVKİYATINI SAĞLAMAK

Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde, belki daha önemlisi ihtiyaç sahibi ülkelere kısa sürede ulaştırılması için güvenli bir koridor sağlanması zorunluluğu doğmuştur.

Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından temsilciler görevlendirilmiş, yoğun temaslar yürütülmüştür. İstanbul'da 4'lü bir toplantı yapılmış, mutabakata varılmıştır.

Bazı ülkelerin gösterdiği farklı yaklaşımlara rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin çabaları ile anlaşma imzalanmıştır. Merkezin vazifesi, Ukrayna'dan ihraç edilecek gıda, tahıl vb. ürünlerin sevkiyatını belirlenen limanlardan sağlamaktır.

"TARAFLARIN SONLANDIRMA TALEBİ OLMADIKÇA DEVAM EDECEK"

Sahada herhangi bir asker mevcut değildir. Bu merkez ticarete kayıtlı gemilerin takiplerini yapacak. Ticari gemilerin intikali uydu vasıtası ile takip edilecek. Çalışmalar BM ile koordineli yürütülecek. Türkiye'de uygun görülen yerlerde gemilerin müşterek kontrolleri yapılacaktır. Şu aşamada mayın temizleme konusunda bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Tarafların sonlandırma talepleri olmadıkça anlaşma devam edecek, talep olursa 120 günde sonlandırılacaktır.

"BU MERKEZ GIDA KRİZİNİN ÖNLENMESİ VE GIDA FİYATLARININ DÜŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla önlenebileceği gösterilmektedir. Müşterek koordinasyon merkezinin çalışmalarının kalıcı barışa zemin hazırlamasını da ümit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, gerginliğin önlenmesi, çatışmanın sona ermesi için gayretli çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süreçte Türkiye olarak NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Biz en başından itibaren Ukrayna ile de, Rusya ile de temaslarımızı sürdürdük. Bu merkez ayrıca gıda krizinin önlenmesi ve fiyatların düşmesine de katkı sağlayacaktır.