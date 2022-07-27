Son dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Suriye’nin kuzeyinde teröre ağır darbe

Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"TERÖRİSTLERİ KAZDIKLARI HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDECEĞİZ!"
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!
İKİ ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal'ın şehit oldu.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB'mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.