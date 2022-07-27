Vergi mahkemesi üyesi FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, terör örgütü FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bir vergi mahkemesi üyesini ihraç etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul toplantısında; FETÖ ile irtibat ve iltisakı tespit edilen Kahramanmaraş Vergi Mahkemesi Üyesi ilken görevden uzaklaştırılan Sinan Çınar'ın yazılı savunmasını istedi.

Yazılı savunmasını veren Sinan Çınar'ın, HSK'ya intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yargıdaki yapılanmasına ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu yer cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan ve halen devam eden soruşturmalar ile açılan kamu davalarında hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade, sorgu ve duruşma tutanakları, soruşturma ve kovuşturma sürecinde itirafta bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifadeleri, alınan tanık beyanları ile HSK Birinci Dairesince ilgili hakkında verilen soruşturma izni kapsamında yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, Emniyet Genel Müdürlüğü analiz raporları, ByLock yazışma içeriklerinin incelenmesi sonucunda FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakı sabit görüldüğünden meslekten ihraç edilmesine karar verildi.