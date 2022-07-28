ABD’nin bu açıklaması samimi değil ve sinsice

Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdiği PKK/ YPG elebaşı için taziye mesajı yayınlamıştı.Bu skandal paylaşım büyük tepki toplarken, bu kez ABD'nin Ankara Büyükelçiği'nden Washington yönetiminin ikircikli tutumunu ortaya koyan bir açıklama geldi. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz.Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliği ve CENTCOM'un mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı: "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."