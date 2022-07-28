Açığa alınan 72 Mülkiyeliden 66’sı ihraç edildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliği şüphesiyle İçişleri Bakanlığı talimatıyla vali yardımcıları ve kaymakamlar açığa alınmıştı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakı olduğu belirlenen 66 Mülkiyelinin meslekten ihraç edilmesine karar verilirken, 6 Mülkiyeli ise göreve iade oldu. İhraç edilen Mülkiyeliler arasında Kaymakam ve Vali Yardımcılarının da bulunduğu öğrenildi. Açığa alınan Mülkiyelilerden bir kısmı hukuk müşaviri olarak görev yapıyordu.