Haberler Gündem Haberleri Açığa alınan 72 Mülkiyeliden 66’sı ihraç edildi
Giriş Tarihi: 28.7.2022 18:57

Açığa alınan 72 Mülkiyeliden 66’sı ihraç edildi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Açığa alınan 72 Mülkiyeliden 66’sı ihraç edildi

FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan 72 Mülkiyeliden 66’sı ihraç edildi, 6’sı ise göreve iade oldu. Meslekten ihraç edilen Mülkiyeliler arasında Kaymakam ve Vali Yardımcıları da bulunuyor.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliği şüphesiyle İçişleri Bakanlığı talimatıyla vali yardımcıları ve kaymakamlar açığa alınmıştı.
Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakı olduğu belirlenen 66 Mülkiyelinin meslekten ihraç edilmesine karar verilirken, 6 Mülkiyeli ise göreve iade oldu. İhraç edilen Mülkiyeliler arasında Kaymakam ve Vali Yardımcılarının da bulunduğu öğrenildi. Açığa alınan Mülkiyelilerden bir kısmı hukuk müşaviri olarak görev yapıyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Açığa alınan 72 Mülkiyeliden 66’sı ihraç edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA