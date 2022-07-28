Adana’da sözde kültür merkezinde skandal görüntüler: Çocukları militanlaştırıyorlar

HEDEFLERİNDE KIZ ÇOCUKLARI VAR

Özellikle kız çocuklarına, örgütün Suriye kolu olan YPG'nin kadın örgütlenmesi YPJ (Kadın Koruma Birlikleri) bünyesinde yer alan kadın teröristlerin fotoğraf ve hayat hikayeleri, video eşliğinde anlatılıp, "Onlar da buralarda yetişip, aramıza katıldılar. Şimdi sıra sizde" sözleri ile propaganda yapıldığı öne sürüldü. Bilgisayardan çıkan ve 2015 yılında Mezopotamya Kültür Merkezi'nde (MKM) çekildiği tespit edilen görüntülerse bu iddiaları destekler nitelikte.

Söz konusu görüntülerde üzerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın resmedildiği tişörtlerin yanı sıra 'Kürdistan' yazılı tişörtlerle birlikte örgütün sözde üniformasını giyip; sarı, kırmızı ve yeşil renklerde poşu takan kız çocuklarının koro halinde örgüt propagandası yapan marş ve şarkılar söylediği görülüyor. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen söz konusu çocukların, yanaklarına; 'YPG' ve 'YPJ' ibarelerini yazdırmaları da dikkat çekiyor.

ÖRGÜTSEL EĞİTİM ALIP DAĞA ÇIKTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Kırsalda çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarından oluşan panonun önünde koro halinde şarkı söyleyenler arasında yer alan G.H.Ö. (20) ve A.E.'nin (22), MKM bünyesinde kültürel ve sanatsal faaliyetler adı altında örgütsel eğitim alıp, sonrasında dağa çıktıkları öğrenildi. A.E.'nin 2016'da; G.H.Ö.'nün de 2019'da evden kaçıp örgüte katıldığı; ailelerinin bu tarihlerde kayıp başvurusu yaptığı, her ikisinin hala kırsalda olduğu öğrenildi.