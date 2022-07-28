AK Gençlik’ten ilk kez oy kullanacaklara yönelik çalıştay

REFORMCU GENÇLİK HAREKETİYİZ

İnan, Başkan Erdoğan'ın gençlerin fikirlerine önem veren ve gençlere her alanda alan açan bir lider olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin geleceği gençlere söz vermek, Türkiye'nin geleceği ile ilgili gençlere pozisyon vermek, Türkiye'nin geleceği ile ilgili gençlerin önündeki barikatları kaldırmak bizim partimizin çatısı altında gerçekleşti. Sizlerin düşüncelerinden sizlerin taleplerinden sizlerin şikayet ve önerilerinden ak parti genel merkezi her zaman istifade etti. Bundan sonra da istifade etmeye devam edecek. Biz çok uzun tarihi mirasa sahip bir gençlik hareketiyiz. Tarihimizi de esas alarak yeniyi ve önümüzdeki güncel tabloyu da çok iyi bir şekilde okuyan reformcu bir gençlik hareketiyiz" diye konuştu.

GENÇLERDEN EN ÇOK OYU BİZ ALACAĞIZ

2023'te gençlerden en fazla oyu AK Parti'nin alacağını aktaran İnan, "Bugün birileri 'gençlerin partisi biziz' diye sözüm ona ayakları yere basmayan tanımlamalarda bulunuyor. Ama AK Parti bu tarihi seçimde gençlerden en fazla oyu alacak ve bu seçime imza atacağız" dedi.