Bakan Yanık, Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu Toplantısı’nda konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta düzenlenen Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sundukları hizmetlerin odağında birey ve aile dengesi ile aile ve ailenin korunmasını dikkate aldıklarını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumun refahını sağlamak adına aile huzurunun korunması ve aile fertlerinin sağlığına, mutluluğuna hizmet eden yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğine inandığını belirten Yanık, bu anlamda aile danışmanlığı hizmetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ailelerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için hazırlanan bu hizmetlerden halkın daha çok faydalanmasını sağlamanın sorumlulukları altında olduğunu vurgulayan Yanık, "81 ilimizde tüm Türkiye'ye yayılmış 390 sosyal hizmet merkezimizle bütün halkımıza yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunuyoruz. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti ile Aile Danışmanlığı Hizmetimizi de bu merkezlerimizde uzman personelimiz aracılığıyla ücretsiz gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Yanık, aileyi ilgilendiren tüm konu başlıklarıyla hazırladıkları Aile Eğitim Programı ile yaygın eğitimin önemli parçası halinde olduklarını söyledi.

"KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE ETKİN MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Çocuk koruma hizmetlerine ilişkin bilgi veren Yanık, Bakanlık bünyesindeki çocuk bakım kuruluşlarında çocukların sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Yurt tipi bakım modelini son yıllarda ev tipi hizmet modeliyle değiştirdiklerini aktaran Yanık, çocukların aile ortamında büyümesini sağlamak için devlet korumasındaki çocukların koruyucu aile yanında hayata hazırlanmasını kurum bakımı kadar önemsediklerine işaret etti.

Koruyucu ailelik modelinin yaygınlaşması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yanık, sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması için de sosyal taraflarla iş birliği içerisinde olduklarını dile getirdi.

Yanık, diğer öncelikli çalışma alanlarının kadın çalışmaları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmesi için kadınların insan haklarına tam erişimini hedefleyen faaliyetlerimizin yanında kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetle etkin mücadeleyi de aralıksız sürdürüyoruz. Kadınları aile başta olmak üzere hayatın her alanında güçlendirmeye yönelik hizmetlerimizle toplumsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz. Uluslararası alandan yerel yönetimlere kadar pek çok açıdan kadın çalışmalarımızda önemli ilerlemeler kaydettik. Bu katettiğimiz mesafeler bizim için asla yeterli değil. Ama 'Nereden başladık, bugün neredeyiz?' diye öncelediğimizde önemli mesafe katettik."

Şiddetin olduğu hiçbir ortamda insan haklarına erişim, adaletin tesisi ve refah düzeyinin yükselmesinin mümkün görülmediğini vurgulayan Yanık, bu anlamda kadına yönelik şiddetin toplumsal mesele olarak kabul edilmesi ve "sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının basına kapalı kısmında, bakanlığın genel müdürlükleri kendi alanlarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.