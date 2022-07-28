"Eren Abluka-26" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde "Eren Abluka-26 (Mardin-Ömeryan) Şehit J.Uzm.Onb. Mehmet ACAR" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 544 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında Emniyet ve Jandarma tarafından müşterek yürütülen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."