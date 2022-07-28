İçişleri’nden Muharrem ayı ve Hacı Bektaş Veli’yi anma programlarına yönelik genelge

İçişleri Bakanlığı, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri ile Muharrem ayının aynı döneme denk gelmesi üzerine 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, Hacı Bektaş Veli'yi anma programlarına katılmak isteyen vatandaşlara destek olunması, Muharrem ayında Yas-ı Matem'e ortak olunması ve oruç açma lokmalarına vali ve kaymakamların da katılmasıyla, cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleriyle birlikte olunması istendi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, Anadolu'nun gönül mimarlarından Hacı Bektaş Veli'yi anlamaya vesile olan ve her yıl Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen programlara başta çevre iller olmak üzere ülke genelinden katılmak isteyen vatandaşlara destek olunması istendi. Bu durumun Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 15 Ağustos 2022 tarihinde icra edilecek etkinlikleri daha da anlamlandıracağı belirtildi. Bu yıl Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri ile aynı döneme denk gelen Muharrem ayının; hoşgörüyü, ahlakı, inancı, sevgiyi, saygıyı, birliği, beraberliği ve kardeşliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yarınlara aktarılacağı ifade edildi.

"KERBELA, TÜM İSLAM ALEMİNİN VE MİLLETİMİZİN ORTAK ACISI"

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının; paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan aşure gününün yanında Ehl-i Beyt muhabbeti olan tüm Müslümanlar açısından birçok ortak duyguyu barındırdığı belirtilen genelgede, "Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin Efendimizle birlikte çoğu Ehl-i Beyt'ten yetmiş iki Müslümanın hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna şehit olduğu Kerbela, tüm İslam aleminde olduğu gibi milletimizin de derin ve ortak acısıdır" denildi.

Genelgede, vali ve kaymakamlardan, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümünde tutulan ve 29 Temmuz 2022 tarihi akşamı niyet edilecek olan Muharrem ayı orucu ile ilgili şu hususlara dikkat edilmesi istendi.

ETKİNLİKLERE GENİŞ KATILIM

Cemevi, vakıf veya derneklerle irtibat kurularak Muharrem ayındaki Muharrem orucu açma lokmalarına ortak olunmasına ve Yas-ı Matem katılımına yönelik davetlere imkanlar ölçüsünde katılım sağlanacak ve cemevi, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ziyaret edilecek. Muharrem ayının ilk günlerinde vali ve kaymakamların ev sahipliğinde cemevi yöneticileri, vakıf veya derneklerdeki vatandaşlar ve kanaat önderleri ile oruç açılacak. Muharrem ayı içerisindeki şükür ve paylaşmanın ifadesi olan "aşure" etkinliklerinin de en geniş katılımla gerçekleştirilmesi sağlanacak.