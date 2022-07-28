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Giriş Tarihi: 28.7.2022 11:59

Kayseri'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı

DHA
Kayseri’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 2 gözaltı

Kayseri'de bölücü terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Kayseri'de terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde yaşayan 2 kişinin örgüt üyesi olduğu belirlendi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Kayseri'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 2 gözaltı
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