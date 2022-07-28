Kayseri’de terör örgütü PKK’ya operasyon: 2 gözaltı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Kayseri'de terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde yaşayan 2 kişinin örgüt üyesi olduğu belirlendi.