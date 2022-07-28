Mersin’de aralarında HDP’li başkanın da olduğu 21 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlattığı çalışmalarda Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
Terör örgütleri YPG ve MKP'yi destekleyici paylaşımların da yapıldığı saptanan çalışmalarda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ayrıca, PKK'nın talimatıyla kullanılan molotofkokteyli malzemelerinin üzerinde parmak izi bulunan bazı şüphelilerin de belirlendiği çalışmalarda, terör örgütü mensuplarına ait silah, el bombası ve patlayıcılarıyla çekilen fotoğrafların da sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi.
Ayrıca çalışmalarda, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi'nin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in ise Akdeniz Belediyesi Meclis toplantısında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hdp İl başkanı Bedriye Kuş
Operasyonda, HDP İl Başkanı Kuş ve Akdeniz Belediyesi'nin HDP'li Meclis üyeleri Baran, Tanrıverdi, Aslan ve Bitkin'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 500 polis katıldığı operasyonda, adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.