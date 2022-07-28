Mersin’de aralarında HDP’li başkanın da olduğu 21 kişi gözaltına alındı

Terör örgütleri YPG ve MKP'yi destekleyici paylaşımların da yapıldığı saptanan çalışmalarda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ayrıca, PKK'nın talimatıyla kullanılan molotofkokteyli malzemelerinin üzerinde parmak izi bulunan bazı şüphelilerin de belirlendiği çalışmalarda, terör örgütü mensuplarına ait silah, el bombası ve patlayıcılarıyla çekilen fotoğrafların da sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi.