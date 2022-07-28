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Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da

DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret için gittiği Letonya'da, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından askeri törenle karşılandı. Bakan Akar, burada Kahramanlar Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen Bakan Akar için ilk tören Brethren'de düzenlendi.

Ülkenin en büyük anıt kompleksi özelliğini taşıyan Kahramanlar Mezarlığı'na gelişinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanan Akar, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Anıta çelenk bırakan Akar daha sonra saygı duruşunda bulundu. Tören, askerlerin resmi geçidinin ardından sona erdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da
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