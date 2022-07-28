SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu’dan Meral Akşener’e: Kaptagon’u iyi bilirdin, sahiden kaç liraydı?

BAKAN SOYLU'DAN AKŞENER'E: TARİHİN EN GÜÇLÜ SONUÇLARINI ALIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucu ile ilgili sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert bir paylaşım yaptı. Bakan Soylu paylaşımında, uyuşturucudan ölümlerin 270'e kadar düştüğünü belirtti.

Soylu, "Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. 'Başbakan olacağın' 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü." dedi.