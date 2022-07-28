Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kaptagon'u iyi bilirdin, sahiden kaç liraydı?
Giriş Tarihi: 28.7.2022 17:03 Son Güncelleme: 28.7.2022 17:10

SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kaptagon'u iyi bilirdin, sahiden kaç liraydı?

SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu’dan Meral Akşener’e: Kaptagon’u iyi bilirdin, sahiden kaç liraydı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e uyuşturucu ile mücadeledeki rakamları paylaşarak yanıt verdi. Soylu, Akşener'e sert sözlerle yüklendi, "Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden..." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e uyuşturucu ile mücadelede rakamları paylaşarak sert sözlerle yüklendi. Bakan Soylu, "Meral Hanım, uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. 'Başbakan olacağın' 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü." dedi. Bakan Soylu Akşener'e bir de sert göndermede bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN AKŞENER'E: TARİHİN EN GÜÇLÜ SONUÇLARINI ALIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucu ile ilgili sözleri sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert bir paylaşım yaptı. Bakan Soylu paylaşımında, uyuşturucudan ölümlerin 270'e kadar düştüğünü belirtti.

Soylu, "Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. 'Başbakan olacağın' 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü." dedi.

"SEN KAPTAGONU ÇOK İYİ BİLİRDİN, KAÇ LİRADYI?"

Soylu, ikinci paylaşımında ise Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine göndermede bulundu, "Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden..." ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da yaptığı açıklamada "Uyuşturucu diye bir meselenin, benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikâyeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kaptagon'u iyi bilirdin, sahiden kaç liraydı?
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