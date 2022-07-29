6+1’li masa Türkiye’nin hayrına değildir

CHP'den istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Millet İttifakı'nı bombardımana tuttu. Milletvekili Çelebi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığına yönelik ifadelerine değinerek, "PKK-Öcalan severlerin cumhurbaşkanı adayı dizaynı devam ediyor. Tekrar ifade ediyorum 6+1 ortak cumhurbaşkanı adayı denklemi Türkiye'nin hayrına değildir. Desteğim söz konusu olamaz. Kimse kusura bakmasın PKK-Öcalan severlerin gireceği denklemde olmam" dedi. Çelebi, Millet İttifakı'na 13 zor soru sordu:6 parti 'Atatürk' ve 'Türk milleti' olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.Mutabakat metninde '1921 Anayasası kapsayıcı, diğer anayasalar dar kalıp' dediniz. Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?'Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız', 'Hepimiz Türk milletine mensubuz' diyebiliyor musunuz?Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını anayasaya sokacak mısınız?Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz?İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız?Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçecek misiniz?S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?