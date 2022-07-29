‘Biz onu çok sevdik o da bizi çok sevdi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Mehmet Nimet Kaya için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Kaya'nın cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaya'yı çok eskiden bu yana tanıdığını ve hukukunun bugüne kadar devam ettiğini" belitti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Ben Hacı Nimet ağabeyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum ve Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehli hal bir ağabeyimizdi. O gündün bugüne de hukukumuzu devam ettirdik. Biz Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik, Allah razı olsun o da bizleri sevdi. Bayramlar gelir geçerdi, muhakkak birbirimizi arardık, mübarek geceler gelir geçer birbirimizi arardık, böyle bir hukukumuz vardı."Fatih'te bir trafik kazası geçiren Mehmet Nimet Kaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Merhum Kaya, memleketi Siirt'in Tillo kentinde defnedilecek. Uzun yıllardır İslami mücadele ve hayır faaliyetleriyle maddi ve manevi dayanışma içinde olan Hacı Nimet Kaya kurucusu olduğu İstanbul Fatih'teki Tillolular Derneği Başkanlığı'nı yürütüyordu.