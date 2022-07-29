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Giriş Tarihi: 29.7.2022 09:27

Çanakkale'de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

AA
Çanakkale’de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atması nedeniyle çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'de çocukların torpil atması nedeniyle tarlada çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü Askerçeşme mevkiinde çocukların torpil atması nedeniyle biçilen bir tarlada anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.

50 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yangında, tarlada bulunan samanlar ve 50 dekarlık alan zarar gördü.

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Çanakkale'de çıkan anız yangını kontrol altına alındı
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