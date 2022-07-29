Çanakkale’de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

50 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yangında, tarlada bulunan samanlar ve 50 dekarlık alan zarar gördü.