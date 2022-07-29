CHP ve HDP’nin şov yapmasına izin verilmeyince meclisi terk ettiler

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Olağanüstü Meclis toplantısına CHP'li Meclis üyelerinin siyasi şov yaparak meclisi terk etmesi damga vurdu. CHP'li Muhittin Ertaş'ın gündem maddesi dışında konuşarak, PKK/KCK-PYD/YPG ve MKP terör örgütüne yönelik yapılan operasyon çerçevesinde gözaltında olan HDP'li Akdeniz Meclis üyelerinin mecliste olmayışı üzerinden siyasi şov yapmasına Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak izin vermeyince CHP'li meclis üyeleri meclisi terk etti.

Akdeniz Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen mecliste gündem maddeleri görüşülürken söz alan CHP'li meclis üyesi Muhittin Ertaş, önce siyasi şov yapmak istedi ardından grup olarak meclisi terk etti. Gündem maddeleri görüşülürken gündem dışı konuşmak isteyen Ertaş'a Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak dilek ve temenniler kısmında dileyenin dilediği kadar konuşabileceğini şuan sadece gündem maddesi hakkında görüş beyan etmeleri gerektiğini belirterek izin vermeyince CHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

"SİYASET YAPMAK İÇİN MECLİSİMİZİN DÜZENİNİ BOZMAYALIM"

CHP'li Meclis üyelerinin salonu terk etmesinin ardından konuşan Başkan Gültak, "Muhittin Bey gündemle ilgili söyleyebileceği her şeyi söyledi. Sözünü kesmedik. Özgürce tüm düşüncelerini söyledi. Diğer gündem maddeleri ile ilgili de söz vereceğim dedim. Dilek ve temennilerde de dilediğiniz kadar söz vereceğimi söyledim. Ben sözünü kesmedim. Siyaset yapmak için meclisin düzenini bozmayalım" dedi.

"ŞOV YAPMAK İSTİYORLAR, BUYURSUNLAR ŞOVLARINI NEREDE İSTİYORLARSA ORADA YAPSINLAR"

Başkan Gültak, "Ortada bir söz kesen, görüştürmeyen, konuşturmayan sansür yapan bir meclis yok. Kendileri şov yapmak istiyorlar. Buyursunlar şovlarını nerede istiyorlarsa orada yapsınlar" diye konuştu.

"ŞUAN Kİ CHP ÜST DÜZEY YÖNETİMİ HDP'NİN GÜDÜMÜNDE İŞ YAPMAKTADIR"

Gültak, "İşleri güçleri Akdeniz Belediyesi'nde güzel giden işleri tıkamak. Yeter. Böyle siyaset olmaz. Biz bundan 1 buçuk ay önce büyükşehirde 310 milyon borçlanma Cumhur İttifakı olarak verdik. Biz büyükşehire borçlanma yetkisi verdik. Akdeniz'de 3 aydır oyalıyorlar. Neden çünkü, şuan ki CHP üst düzey yönetimi HDP'nin güdümünde iş yapmaktadır. Biz bu binayı satmıyoruz. Yaygara koparıyorlar. Bu gayrimenkul yüzde 55'i borçtan kaynaklı Enerji Bakanlığı'na verilmişti. HDP döneminde borçlarından dolayı devlet yüzde 55'ini Enerji Bakanlığı'na vermişti. Biz bu borcu takas yöntemiyle tekrar Akdeniz Belediyesi'ne kazandırdık. Buranın alalacele satıldığı falan yok. Siyasi şov yapmanın anlamı yok" dedi.

"BORÇLANMA KONUSUNDA OYALAYARAK ASFALT SEZONUNU KAÇIRMAMIZI İSTİYORLAR"

Gültak, "Muhittin Bey 'Ağustos ayında meclis vardı, meclisi olağanüstü toplamanın anlamı yok' derken şunu da atlıyor. Ağustos ayı meclis tatil. Biz bu borçlanmayı Eylül'de istesek biz bu asfaltı ne zaman dökeceğiz kışın mı? Arkadaşlar çok masum o yüzden borçlanma konusunda oyalayarak asfalt sezonunu kaçırmamızı istiyorlar" diye konuştu.

"HERKES GİTSİN KENDİ BELEDİYESİNE ABİLİK YAPSIN"

Başkan Gültak, "Sempatik sempatik görünüp bizim Akdeniz halkına dokunmamızı, iş üretmemizi, hizmet etmemizi engellerseniz, o zaman bizde sertleşiriz. Biz buraya hizmet etmek için geldik. Hiç kimse Akdeniz halkına hizmet etmemize engel olmaya çalışmasın. Hiç kimse bu belediyenin önünü tıkamasın. Dışarıdan da hiç kimse buranın önünü tıkamaya, abilik yapmaya burayı yönetmeye çalışmasın. Biz buraya abilik yaparız. Herkes gitsin kendi belediyesine abilik yapsın. Kimse buraya çomak sokmasın ona izin vermeyiz. Akdeniz halkının hizmet almasını engelleyenlerin karşısında bir aslan parçası gibi dururuz" dedi.