Çocuklar geleceğin bilim insanı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altındaki bilim ve teknolojiye meraklı çocuklar için bilim kamplarında eğitim programları planlandı. Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki çocukların akademik, sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının artırılması amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Bilim Türkiye Eğitim Programı'nın 2022 yaz dönemi bilim kamplarına bakım ve koruma altındaki çocukların da katılması amacıyla çalışma başlatıldı.Bakım ve koruma altındaki 6-14 yaş grubu çocuklardan bilim ve teknolojiye ilgi duyan toplam 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuk için ağustos ayında birer haftalık programlar planlandı. Çocuklara Bilim Gaziantep, Bilim Gaziosmanpaşa, Bilim Beyoğlu ve Bilim Fatih kamplarında matematik, tasarım, teknoloji, doğa bilimleri ve astronomihavacılık alanlarında oluşturulan atölyelerde temel eğitimler verilecek.