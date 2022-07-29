Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak’ta Kur’an kursunun açılışını yaptı

Erbaş, Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde yapımı tamamlanan Hz. Ömer Yatılı Erkek Kur'an kursunun açılışında, kurs için emeği geçenlere teşekkür etti.

"En hayırlı iş Kur'an'ın öğretilmesi ve öğrenilmesi olduğuna göre onunla ilgili her merasimde en hayırlı merasimdir. Bunun gibi merasimlere katılmak nafile ibadettir. İnşallah burada bulunduğumuz süre içerisinde melekler kanatlarını germiş üzerimize rahmet yağdırıyorlar. Rabbim bu rahmetten istifade etmeyi hepimize nasip eylesin." ifadelerini kullanan Erbaş, Kur'an kursları ve camilerin dinin öğretildiği yerler olduğunu söyledi.

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte Allah'ın kitabına sahip çıktığımız ve onun yolunda yürüdüğümüz, Peygamber Efendimizin sünnetine sahip çıktığımız, gençlerimizi, çocuklarımızı, bu doğrultuda yetiştirdiğimiz müddetçe millet ve toplum olarak inşallah Rabbimizin rızasına uygun hareket ederiz. Huzurumuz, mutluluğumuz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olur. Kur'an da bize bunu emrediyor. İyiliği, birliği, beraberliği emrediyor. Cenab-ı hak bu emirler ve tavsiyeler üzerine hareket etmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim açılışını yaptığımız Kur'an kursumuzu hayırlı ve mübarek eylesin."

Daha sonra Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Açılışın ardından beldede Hz. Nuh Peygamberin namaz kıldığı rivayet edilen eski yerleşim yerini inceleyen Erbaş, ilgililerden bilgi aldı.

Burada konuşan Erbaş, Hz. Nuh'un gemisinin indiği Cudi Dağı'nın eteğinde, Hz. Nuh'un namaz kıldığı tarihi cami kalıntısında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası Kur'an-ı Kerim'in tescillediği mübarek bir mekan. Nuh aleyhisselam Rabbine şöyle buyuruyor. 'Beni mübarek bir mekana indir' ve Rabbimiz de burada gemisini istiva etmesini takdir buyuruyor. Demek ki Kur'an ile tescillenmiş mübarek bir belde, mekan. Burada bulunmak her Müslüman için çok fazilettir, nafile ibadettir. İnşallah Hz. Nuh'un ve tüm peygamberlerin yolunda biz, çocuklarımız ve tüm nesillerimiz oluruz. Bu anma merasimi buna vesile olur. Burada aynı zamanda bir mesaj vermiş oluyoruz. Ey insanlar gelin beraber, birlikte olalım, paylaşalım, yardımlaşalım. Yeryüzünde iyilik hakim olana kadar beraber çalışalım. Biz dinde kardeşiz, yaratılışta eşiz. Dolayısıyla bütün insanlığı barışa, kardeşliğe çağırıyoruz. Savaşların durmasına terör faaliyetleri karşısında tüm insanlığın hep birlikte beraber olmasına, terör olaylarının ortadan kalkmasına, birlikte çalışmaya tüm insanlığı davet ediyoruz."

Açılışa, Vali Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Silopi Kaymakamı Kazım Can Kuruca katıldı.