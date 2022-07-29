İHA’lar takip etti F-16’lar vurdu

Güvenlik güçlerinin son dönemde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yurtiçinde gerçekleştirdiği etkili operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalarda, Nusaybin'in Günyurdu Köyü bölgesinde İHA ile 3 örgüt üyesinin görüntüsü alındı. EGM İHA'nın hassas takibine Jandarma İHA da katılarak terör örgütü mensupları tam olarak işaretlendi. Saatlerce süren takip sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine kurularak imha göreviyle havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla Polis ve Jandarma Özel Harekât timleriyle geniş çaplı operasyon başlatıldı.Öte yandan Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarılı operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu "Topraklarımızda terörist istemiyoruz, teslim olun. Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet istihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi" dedi.