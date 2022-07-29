İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu! 12 adrese eş zamanlı baskın

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. İstanbul merkezli 3 ilde örgüte yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. İşte detaylar...
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma yürüttü.
12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR
Adreslerdeki aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.