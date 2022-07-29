Haberler Gündem Haberleri İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu! 12 adrese eş zamanlı baskın
Giriş Tarihi: 29.7.2022 09:17

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu! 12 adrese eş zamanlı baskın

AA
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu! 12 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 12 adrese yapılan eş zamanlı baskında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. İstanbul merkezli 3 ilde örgüte yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. İşte detaylar...

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Adreslerdeki aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu! 12 adrese eş zamanlı baskın
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