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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:57 Son Güncelleme: 29.7.2022 12:01

MSB açıkladı! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." notu düşerek yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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MSB açıkladı! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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