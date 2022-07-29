SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik: Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımızı hedef almasını kınıyoruz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir." açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımızı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.
Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 29, 2022
Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.
ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR
Meis Adası'nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "yayılmacılık" iddiasıyla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alması ise trajikomiktir.
SALDIRGAN SİYASET TAKİP ETTİĞİNİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERMEKTEDİR
Yunanistan'ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan'ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz'de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.