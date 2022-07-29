SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik: Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımızı hedef almasını kınıyoruz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir kez daha Cumhurbaşkanımızı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis'in Türkiye'nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak" peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.

Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.

Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR

Meis Adası'nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "yayılmacılık" iddiasıyla Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alması ise trajikomiktir.