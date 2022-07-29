Giriş Tarihi: 29.7.2022 18:39Son Güncelleme: 29.7.2022 18:45
Son dakika: Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarUkrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkıyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Her iki Bakan tarafından;
Teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı,
İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.
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Son dakika: Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü