Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Giriş Tarihi: 29.7.2022 18:39 Son Güncelleme: 29.7.2022 18:45

Son dakika: Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Son dakika: Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü. Görüşmede tahıl sevkıyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Her iki Bakan tarafından;

Teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı,

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.

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Son dakika: Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
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