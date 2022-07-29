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Giriş Tarihi: 29.7.2022 08:26 Son Güncelleme: 29.7.2022 08:52

Terör örgütü PKK'ya 3 ilde eş zamanlı operasyon

EMİR SOMER EMİR SOMER
Terör örgütü PKK’ya 3 ilde eş zamanlı operasyon

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanmasına üç ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu | Video

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Gençlik Yapılanması" içerisinde faaliyetler yürüttükleri, gençleri bölücü terör örgütü PKK'ya kazandırma çalışmaları yürüttükleri ve bölücü terör örgütünün kırsal kadrosuna katılım sağlamaya çalıştıkları belirlenen 10 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul'da 10, Van'da 1 ve Muğla'da 1 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde aramalar devam ediyor.

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Terör örgütü PKK'ya 3 ilde eş zamanlı operasyon
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