Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 30.7.2022 18:55 Son Güncelleme: 30.7.2022 19:05

Son dakika: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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Son dakika: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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