Antalya’da kıskançlık cinayeti! Hiç haberim yok’ dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti

'KİM ÖLMÜŞ, BENİMLE NE İLGİSİ VAR?'

Z.B.'nin ifadeleri üzerine soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, Alparslan Ç.'nin, Sarılar Mahallesi'ndeki saklandığı evi belirleyip, operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini gören Alparslan Ç., "Ne olmuş, benim hiç haberim yok. Kim ölmüş, benimle ne ilgisi var?" diye sordu. Gözaltına alınan Alparslan Ç., jandarma karakolundaki çapraz sorguda, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B.'ye ilgi gösterdiği için Şahin'le aralarında husumet bulunduğunu söyledi. Olay gecesi tartıştıklarını anlatan Alparslan Ç., Şahin'i sırtından bıçakladığını ve otomobille dere yatağına yuvarlayarak trafik kazası gibi görünmesine çalıştığını itiraf etti. Alparslan Ç., sonrasında jandarma ekiplerine olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılı şekilde anlattı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.