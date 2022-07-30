Bakan Kurum'dan 81 ile sosyal konut müjdesi! "Cumhurbaşkanımız Ağustos'ta başlatacak..."

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Kurum, kentte bugün açılışı yapılacak ve temeli atılacak 65 eserin toplam maliyetinin 2,5 milyar lira olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletten aldıkları güçle geleceğin marka şehirleri için canla başla çalıştıklarını ifade eden Kurum, Ordu'nun 19 ilçesi ve 772 mahallesinde TOKİ ve İller Bankası'nın dev yatırımlar yapmaya devam ettiğini vurguladı.