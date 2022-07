Bakan Kurum'dan 81 ile sosyal konut müjdesi! "Cumhurbaşkanımız Ağustos'ta başlatacak..."

2023 seçimlerinin önemli bir kavşak noktası olduğuna işaret eden Bakan Kurum, bu sürece kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını vurguladı.

Ordu'daki tüm ilçeler ve mahallelerde her haneye gireceklerini, her gönüle dokunacaklarını anlatan Kurum, "Ardından 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakımızla birlikte Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla, rekor bir oyla yeniden destekleyeceğiz. İnşallah yeni bin yılın güçlü Türkiye'sini işte Ordulularla, aziz milletimizle, Türkiye ile kuracağız. Allah hepinizden razı olsun. Bizi her zaman desteklediniz, Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman desteklediniz. Emin olun ki bu canlar bu bedende olduğu sürece biz de aziz milletimiz için hizmet etmeye, proje yapmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz diyor ve hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.