Başkan Erdoğan ile vatandaşlar arasında renkli sohbet! ’Fındık fiyatları ne kadar olsun?’ sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılışlar için Ordu'ya gitti. Erdoğan, Ordu'daki programı öncesi vatandaşlar ile bir araya geldi. Erdoğan, samimi sohbet sırasında Ordulu vatandaşlara fındık fiyatları ile ilgili beklentilerini sordu.

Bir vatandaşın, 'Ordu'nun plakası 52 olsun' demesi sonrası herkes kahkaya boğuldu. O renkli anlar bir telefon tarafından kaydedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ORDU'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3.5 yıl aranın ardından Ordu'ya gitti. Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak

VATANDAŞLAR İLE RENKLİ SOHBET

Başkan Erdoğan, Ordu programı öncesi vatandaşlar ile bir bahçede bir araya geldi. Erdoğan, burada vatandaşlar ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Merakla beklenen fındık fiyatları için nabız yoklayan Erdoğan, vatandaşların gönlünden geçeni öğrenmeye çalıştı.

Bu sırada bir vatandaş, "Ordu'nun plakası 52 olsun." yanıtını verdi. Bu yanıt üzerine kahkahalar havada uçuştu. O renkli anlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.