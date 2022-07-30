Eren Abluka-27 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak ve Siirt'te "Eren Abluka-27 ( Bestler Dereler–Herekol) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan" operasyonu başlatıldı.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Timlerinden oluşan bin 377 personel, 106 operasyonel tim görev alıyor.
İLK GÜNDEN 26 NOKTA TESPİT EDİLDİ
Operasyonun ilk gününde, Şırnak Bestler Dereler bölgesi ile Siirt Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara, 18 adet sığınak ve barınakta yapılan arama faaliyetlerinde, 7 adet jeneratör, bir adet anti personel roketatar mühimmatı, 51,5 metre elektrik kablosu,