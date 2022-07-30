Eren Abluka-27 operasyonu başlatıldı

bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli büyük tüp, bir adet basma düzenekli EYP, 4 adet mevzi ve bir adet tuzaklanmış mevzi, 4 adet büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.