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Giriş Tarihi: 30.7.2022 12:09 Son Güncelleme: 30.7.2022 12:16

Eren Abluka-27 operasyonu başlatıldı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Eren Abluka-27 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak ve Siirt’te “Eren Abluka-27 ( Bestler Dereler–Herekol) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan” operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında tespit edilen 26 noktada ele geçirilen malzemeler imha edildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak ve Siirt'te "Eren Abluka-27 ( Bestler Dereler–Herekol) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan" operasyonu başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Timlerinden oluşan bin 377 personel, 106 operasyonel tim görev alıyor.

İLK GÜNDEN 26 NOKTA TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde, Şırnak Bestler Dereler bölgesi ile Siirt Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara, 18 adet sığınak ve barınakta yapılan arama faaliyetlerinde, 7 adet jeneratör, bir adet anti personel roketatar mühimmatı, 51,5 metre elektrik kablosu,

bir adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli büyük tüp, bir adet basma düzenekli EYP, 4 adet mevzi ve bir adet tuzaklanmış mevzi, 4 adet büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

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Eren Abluka-27 operasyonu başlatıldı
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