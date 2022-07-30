Evladımın kanını yerde bırakmayan devletimiz, hainlerin kökünü kazıyor

Ereğli ilçesinde yaşayan Sultan Aydın (56), PKK-HPG Konseyi üyesi ve 'Apollo Akademiler' sorumlusu 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan'ın MİT'in başaralı operasyonu sonucu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. SABAH'a konuşan anne Aydın, "Sevindim. Çok duygulandım. Çok iyi olmuş. Çocuğumun acısı halen içimde. Yüreğim kanıyor. Gün geçtikçe, yıllar geçtikçe yüreğimdeki yara daha çok kanıyor. O teröristler ellerini, kollarını sallayarak artık rahatça gezemeyecekler. Kökleri kazınsın hepsinin. Yüce rabbim onların köklerini tüketsin ki başka annelerin başka eşlerin çocukların canları yanmasın" dedi.

'YAVRULARIMIZIN KANI YERDE KALMADI'

Devletimizin hainleri yok ettiğini belirten Sultan Aydın, "Torunum 9 yaşındaki Zeynep bana hesap soruyor. Bana, 'Babaanne babamı neden gönderdin ki, keşke başka bir işte çalışsaydı' diyor. Yüce rabbim bu hainleri, teröristleri görüyor. Devletimiz bu hainlerin köklerini kazıyor ve kazıyacak. Ben buna inanıyorum. Yavrularımızın kanı yerde kalmadı, kalmaz. Keşke daha önce olsaydı ama yine de bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

'VATAN İÇİN GÖREVE HAZIRIM'

Vatan için göreve hazır olduğunu da belirten Sultan Aydın, " Elim, kolum her yerim tutuyor. Şuan askerlerimiz, 'Anne buraya gelmek ister misin?' dese yemin ediyorum gözümü bile kırpmadan giderim. Bu ülkeye bir can borcum var onu da vermeye hazırım. Bir Tuğrul'u bu toprağa veririz ama binlerce Tuğrul'umuz dünyaya gelir. İmanımız kuvvetli, rabbim dayanma gücü veriyor. Dimdik ayaktayız. Allah'ım askerimizin, polisimizin ayağına taş değdirmesin. Yaralı yavrularımıza da rabbim acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.