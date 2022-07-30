Güngören saldırısında oğlunu kaybetmişti... "Devletimize teşekkür ederiz"

"OĞLUMUN ŞEHİT OLDUĞU GÜNÜ BİR DAHA YAŞADIM"

Ölenler için yapılan anıtın başında gözyaşlarını tutamayan Perihan Ağca, "Oğlumu kaybettim. Benim kıymetim 15 sene önce oldu. Halen çekiyorum sağlığımdan oldum, akıl sağlığımdan da oldum. Haberi televizyonda duydum eş dost aradı. Aynı günü bir daha yaşadım, televizyonda görünce kendimden geçtim attım kendimi sokağa. Benim oğlum 14 yaşındaydı askeri okulu kazanmıştı. Tek hatası buradan geçmek, tek hatası o" dedi.