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Giriş Tarihi: 30.7.2022 16:50

Güngören saldırısında oğlunu kaybetmişti... "Devletimize teşekkür ederiz"

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Güngören saldırısında oğlunu kaybetmişti... Devletimize teşekkür ederiz

Güngören’de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiği belirlenen terörist Nüsret Tebiş'in öldürüldüğü haberini alan 14 yaşındaki Murat Agca’nın annesi Perihan Ağca olay yerine gelerek “Hiçbirinin kanı yerde kalmadı kalmayacak da. Devletimize teşekkür ederiz" dedi.

Menderes Caddesi yürüyüş yolunda 2008 yılında akşam saatlerinde iki farklı noktada düzenlenen bombalı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmiş, 154 kişi de yaralanmıştı. Güngören'de 2008'de düzenlenen bombalı eylemin faillerinden olan PKK'lı Nüsret Tebiş, MİT'ten kaçamadı.

MİT, Tebiş'in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti. Terörist Tebiş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat Ağca'nın annesi Perihan Ağca, televizyonda son dakika haberini görür görmez kendini dışarı attığını söyledi.

"OĞLUMUN ŞEHİT OLDUĞU GÜNÜ BİR DAHA YAŞADIM"

Ölenler için yapılan anıtın başında gözyaşlarını tutamayan Perihan Ağca, "Oğlumu kaybettim. Benim kıymetim 15 sene önce oldu. Halen çekiyorum sağlığımdan oldum, akıl sağlığımdan da oldum. Haberi televizyonda duydum eş dost aradı. Aynı günü bir daha yaşadım, televizyonda görünce kendimden geçtim attım kendimi sokağa. Benim oğlum 14 yaşındaydı askeri okulu kazanmıştı. Tek hatası buradan geçmek, tek hatası o" dedi.

"DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Olay gününe şahit olan esnaf Hüseyin Güneş, "Her yer kan revan içindeydi. O günü hatırlıyorum ilk bomba yukarıda patladı sonra vatandaşlar toplanınca diğer bomba patladı. Kendi komşularım da vefat etti. Benim evim ve iş yerimde burada camlar aşağı indi.

Malımız ziyan oldu ama helali hoş olsun, keşke o olaylar şehitler olmasaydı. Hiçbirinin kanı yerde kalmadı kalmayacak da. Devletimize teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de kritik operasyon: Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

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Güngören saldırısında oğlunu kaybetmişti... "Devletimize teşekkür ederiz"
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