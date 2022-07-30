CHP’li başkan bakanlığın etkinliğini engellemeye çalıştı

DİĞER İLÇELERDE SORUN YAŞANMADI

Projenin bakanlık tarafından yapıldığını anlatan Özsoy, "Bu proje parti hizmeti değil ve bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. Ceyhan Belediyesi'nden izin gerektiren bir durum yok. İzin alınması gerekseydi resmi bir yazıyla gerekli yazışmayı yapardık. Bakanlığımızın mahalle sakinleri için düzenlediği keyifli bir etkinlik. Adana'da 5 farklı ilçemizde gösterim yapıldı ve bir sorun yaşanmadı. Hülya hanımın etkinliği engellemeye çalışmaları gerçekten komik" dedi.