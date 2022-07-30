CHP’li başkan bakanlığın etkinliğini engellemeye çalıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşan "Gezen Sinema" projesi Ceyhan'da polemik yarattı. CHP'li başkan Hülya Erdem, zabıta ekiplerine talimat vererek TIR'ın kurulmasını engellemeye çalıştı. Başkan Hülya Erdem'in bu davranışına AK Parti İlçe Başkanı Sami Özsoy tepki gösterdi.
DİĞER İLÇELERDE SORUN YAŞANMADI
Projenin bakanlık tarafından yapıldığını anlatan Özsoy, "Bu proje parti hizmeti değil ve bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. Ceyhan Belediyesi'nden izin gerektiren bir durum yok. İzin alınması gerekseydi resmi bir yazıyla gerekli yazışmayı yapardık. Bakanlığımızın mahalle sakinleri için düzenlediği keyifli bir etkinlik. Adana'da 5 farklı ilçemizde gösterim yapıldı ve bir sorun yaşanmadı. Hülya hanımın etkinliği engellemeye çalışmaları gerçekten komik" dedi.