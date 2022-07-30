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Giriş Tarihi: 30.7.2022 11:43

CHP'li başkan bakanlığın etkinliğini engellemeye çalıştı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
CHP’li başkan bakanlığın etkinliğini engellemeye çalıştı

Adana'nın CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesi olan “Gezen Sinema” TIR'ının kurulmasını engellemeye çalıştı. AK Parti İlçe Başkanı Sami Özsoy ve ekibi, zabıta görevlileriyle karşı karşıya gelirken, Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz’ın müdahalesiyle gerginlik önlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşan "Gezen Sinema" projesi Ceyhan'da polemik yarattı. CHP'li başkan Hülya Erdem, zabıta ekiplerine talimat vererek TIR'ın kurulmasını engellemeye çalıştı. Başkan Hülya Erdem'in bu davranışına AK Parti İlçe Başkanı Sami Özsoy tepki gösterdi.

DİĞER İLÇELERDE SORUN YAŞANMADI

Projenin bakanlık tarafından yapıldığını anlatan Özsoy, "Bu proje parti hizmeti değil ve bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. Ceyhan Belediyesi'nden izin gerektiren bir durum yok. İzin alınması gerekseydi resmi bir yazıyla gerekli yazışmayı yapardık. Bakanlığımızın mahalle sakinleri için düzenlediği keyifli bir etkinlik. Adana'da 5 farklı ilçemizde gösterim yapıldı ve bir sorun yaşanmadı. Hülya hanımın etkinliği engellemeye çalışmaları gerçekten komik" dedi.

KAYMAKAM DEVREYE GİRDİ

Mahallede kurulması planlanan alanda zabıta ekipleri TIR'ın sinema iççin hazırlık yapmasını engellemeye çalıştı. Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın duruma müdahalesiyle Hülya Erdem geri adım atarak ekibini etkinlik alanından çekti.

Sinema etkinliğine katılan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

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CHP'li başkan bakanlığın etkinliğini engellemeye çalıştı
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