Manavgat kahramanı Durdu teyzeye vefa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl çıkan ve 10'uncu günde söndürülebilen yangın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçti. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu afette, yangını söndürmek için çalışan ormancılara sırtında erzak taşıyan Durdu Özkaynak (59) unutulmazlar arasına girdi. Cehennemin ortasında herkesin yüreğini ısıtan görüntüleri, 'Sırtımız yere gelmez' yorumuyla sosyal medyanın gündemine oturan Durdu teyzeye, "En Samimi Orman Gönüllüsü" ödülü verilmişti. Ormancılar, yangının birinci yılında Durdu teyzeyi evinde ziyaret etti. Orman İşletme Müdürü Cem Demiryürek, Durdu teyzeye "Sen evini barkını her şeyini bırakıp bizimle birlikte yangınla mücadele ettin. Tüm teşkilatımızı gururlandırdın. Bize büyük bir mutluluk, güç verdin. Tüm teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Sana Allah'ım güç, sağlık, kuvvet versin" dedi. Durdu teyzeye tatlı ve çiçek hediye etti.