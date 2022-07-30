Marmaris’te yine yürekler ağza geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler ile Turunç mahalleleri arasındaki dün karayolunun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yakındaki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama oteli ile 1 villaya da sıçradı. Otelde ve villada kısmen hasar meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ararözlerle dakikalar içinde karadan müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına ilk etapta bölgedeki 7 helikopter ve 5 uçak katıldı. Sahil Güvenlik'te, helikopter ve uçakların su aldığı bölgeyi deniz trafiğine kapattı. Yangında 3 araç da zarar gördü.AFAD "Bölgede çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup, yaralı bulunmamaktadır. Yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" açıklaması yaptı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangının trafodan çıkmış olabileceğini söyledi. Yangının, Muğla Marmaris'te geçen yıl yaşanan ve 10 günde 13 bin 650 hektar ormanlık alanı küle çeviren yangının başladığı 29 Temmuz gününe denk gelmesi ise akıllara sabotaj ihtimalini getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı "Marmaris İçmeler'deki orman yangını yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı" açıklaması yaptı. Muğla Valisi Orhan Tavlı da, saat 17.30 itibarıyla alevlerin kontrol atına alındığını, soğutma çalışmalarının başladığını söyledi.