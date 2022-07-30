MSB: “Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı İran’a hareket etti”

MSB tarafından yapılan açıklamada, "İran'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti. Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı" denildi.