Muharrem İnce, “Mansur Yavaş 2, Kemal Kılıçdaroğlu 15 kez kaybetti”

Antalya ziyaretleri kapsamında Alanya'ya gelen Memleket Partisi Gene Başkanı Muharrem İnce basın açıklaması yaptı. Muharrem İnce konuşmasında, "Milleti kandırıyorlar. 6'lı masa umutmuş gibi anlatıyorlar. 6'lı masa kendi aralarında anlaşamıyorlar. İstanbul sözleşmesinde anlaşamıyorlar, Ergenekon davalarında anlaşamıyorlar, Libya teskeresinde anlaşamıyor, kamulaştırmalarda anlaşamıyor, FETÖ'de anlaşamıyor. Bir tane soru soruyorum. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler 6'lı masaya şunu sorun 'Eğitimi tarikatlara bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı?' Memleket Partisi iktidarında eğitim laik, bilimsel ve parasız olacak. Mesela bir metin yazıyorlar, Atatürk yazamıyorlar. Atatürk bizim kırmızı çizgimiz. Atatürk'te anlaşamıyorsak kimseyle masaya oturmayız. FETÖ bir terör örgütüdür, PKK bir terör örgütüdür. İŞİD bir terör örgütüdür. Hangi terör örgütü varsa hepsiyle amansız mücadele edeceğiz. Kadına şiddet, çocuk istismarını mutlaka engelleyeceğiz. Çevreye saygı göstermeyi öğreteceğiz. Ayrımcılık olmayacak, Kürt, Türk, Alevi, Sünni bu tartışmaları bitireceğiz" dedi.





KEMAL KILIÇDAOĞLU 15 SEÇİM KAYBETTİ

Kendisine ikinci şansın verilmediğini söyleyen İnce, "Ben şöyle bir teklifte bulundum. Arkadaşlar ben bir seçim kaybettim. Mansur Yavaş bir seçim kaybetti, ikinci seçimi kaybetti, üçüncü seçimde kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu 15 seçim kaybetti. Sayın Akşener'in bu beşinci partisi. Ben bir kere bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim. Çıktım arkadaşlarımla yeni bir parti kurdum. Herkese ikinci, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz? Niye bana bırak git diyorsunuz. Ben buradayım. Bunu söyleyince 6'lı masaya. Aday bulamayacaksınız. Sonunda bana gelirsiniz. Bana gelirseniz aday olurum ama şartlarım var dedim. Bir beni yarı yolda bırakmayacaksınız. İki sandıkları boş bırakmayacaksınız, geçen sefer olduğu gibi. 12 bin sandığı boş tutup, saat 9 buçukta sistemi çökertip, sonra bana seçim gecesi neredeydin diye sormayacaksın. Nerede olduğumu bilmiyor musunuz? Beraber değil miydik. Bunlar troller. Bunlar buradan beslenenler. Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım. Ama hazine size para verecek. Paraları harcayacaksınız ama. Paraları kasada tutmak yok. Geçen sefer kasada tuttunuz. Ben bunları söyleyince kıyamet koptu" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Muharrem İnce, Manavgat programı için Alanya'dan otobüsle ayrıldı.