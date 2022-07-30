Saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonunu devam ediyor. Kuzey Irak'taki PKK kamplarının teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Mehmetçiğin ilerleyişi devam ediyor. Üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon yapıldı. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçağı ile teröristler nokta atışıyla vuruldu. Operasyonda, 5 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kilit ve Pençe harekatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi teröristlerden temizleyerek, ilerleyişini sürdürüyor. Komandolar, yıllardır girilemeyen bölgeleri teröristlerden temizleyerek üs alanları oluştururken, Mehmetçik alan hakimiyetini de büyük oranda sağlayarak, teröristlere göz açtırmıyor.