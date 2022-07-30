‘Sen de hakkını bize helal et Hakan’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün'ün (56) Manisa'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Fatih Füzün'ün amcası Hakan Füzün, 21 Temmuz'da kalp krizi geçirdi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale sonrası Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Hakan Füzün'e anjiyo yapıldı. Füzün, daha sonra İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Hakan Füzün, önceki gün saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti. Füzün için bugün Akhisar Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.Cenaze törenine katılan Erdoğan'ın caminin hoparlörlerinden Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okuduğu duyuldu. Cenazede konuşan Erdoğan, "Şu an musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Hakan ile uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik. Şimdi de tabii buradan, ayrı bir duamız var. Hakan kardeşimizin niyetlerine şahidiz. Az önce hocam da zaten tezkiyeyle bunu ifade etti. Bugüne kadar hayır hasenatlarıyla, özellikle vakfi gayretleriyle Hakan kardeşimiz, hep bu sürecin takipçisi oldu. Bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban Bayramları'nda illa, 'Başkanım bana vekâlet vereceksin, ben senin için de aile için de kurban keseceğim'. 'Hakan ben kestim' derdim. 'Yok, ben de keseceğim' derdi. Son Kurban Bayramı'nda da aynısını yaptı. Son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik. Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim inşallah sevgili habibine bizleri komşu eylesin. Bu cami vakfiyesinde aynı kararlılıkla, Hakan kardeşimizin görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır" dedi. Erdoğan, camide Füzün'ün ailesine taziye dileklerini ilettikten sonra İstanbul'a gitmek üzere Manisa'dan ayrıldı. Füzün'ün cenazesi, Akhisar Su Yolu Mezarlığı'na defnedildi.